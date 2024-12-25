В Кузбассе полицейские и общественники исполнили новогодние желания детей из подшефной школы-интерната

Сегодня в кемеровской школе-интернате № 27 прошел новогодний праздник для воспитанников. В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» поздравить ребят из подшефного учреждения пришли начальник ПДН областного полицейского главка полковник полиции Ирина Васильева, начальник культурного центра ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу майор внутренней службы Вера Павленко и член Общественного совета при Главном управлении Елена Матвеева.