В Кузбассе полицейские и общественники исполнили новогодние желания детей из подшефной школы-интерната

Сегодня в кемеровской школе-интернате № 27 прошел новогодний праздник для воспитанников. В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» поздравить ребят из подшефного учреждения пришли начальник ПДН областного полицейского главка полковник полиции Ирина Васильева, начальник культурного центра ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу майор внутренней службы Вера Павленко и член Общественного совета при Главном управлении Елена Матвеева.
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