США сняли санкции еще с одного месторождения в Венесуэле

Власти США выдали Тринидад и Тобаго лицензию, разрешающую островному государству разрабатывать газовое месторождение в территориальных водах Венесуэлы вопреки санкциям, наложенным на страну под управлением президента Николоса Мадуро, пишет Reuters.
Власти США выдали Тринидад и Тобаго лицензию, разрешающую островному государству разрабатывать газовое месторождение в территориальных водах Венесуэлы вопреки санкциям, наложенным на страну под управлением президента Николоса Мадуро, пишет Reuters.
Свежие комментарии