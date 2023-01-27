Виралайф

224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ЗАЕБ......ЕСЬ  , НЕДОНОСКИ ФАШИЗМНГТОНСКИЕ ....!!!Сенатор США Грэм:...
  • GriG Ms
    На лотке отлаживаются соли и по ним вода разбрызгивается капая на пол ... не стоит накипь соскабливать --- надо снача...Чем почистить лот...
  • Михаил
    Думаю средства доставки термоядерного оружия по этим чухонцам уже нацелены и готовы к пуску?Финляндия решила ...

США сняли санкции еще с одного месторождения в Венесуэле

США сняли санкции еще с одного месторождения в Венесуэле

Власти США выдали Тринидад и Тобаго лицензию, разрешающую островному государству разрабатывать газовое месторождение в территориальных водах Венесуэлы вопреки санкциям, наложенным на страну под управлением президента Николоса Мадуро, пишет Reuters.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх