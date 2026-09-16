Танкисты проходят курс подготовки за 21 день, чтобы освоить основы

Обучение танкистов в 1442-м полку Южной группировки войск длится 21 день. За это время военнослужащие изучают основы управления танком.
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