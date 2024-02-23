Обновленный лифтбек Changan Uni-V отличился дизайном и гибридом

Китайский филиал марки поделился фотографиями пятидверки и раскрыл подробности о технике. В фокусе внимания заряжаемый гибрид iDD: он перейдёт на абсолютно новую технику, лишится коробки передач, а покупатели смогут выбирать между двумя вариантами электромоторов и тяговых батарей.
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