Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки более 50% протоколов Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии Читать ria.
Санду лидирует на выборах в Молдавии с 35,56% после обработки 50,11% протоколов
Комментарии
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Надежда
Будет второй тур, но и во втором, однозначно, фашингтон протащит свою марионетку... Интересно, а голоса проголосовавших в России, были учтены?
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11 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Как говорится ..ИЗБРАЛИ ДЕРЬМО...ТАК ЖРИТЕ..ХОТЬ ПОДАВИТЕСЬ.
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9 час.
Валерий Евстафьев
Говорят, чтобы победить, надо набрать более половины голосов, если это так, то говорить о лидерстве еще рано. Если никто не наберет, будет второй тур среди первых двух. Поживем увидим.
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8 час.
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