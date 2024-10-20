Санду лидирует на выборах в Молдавии с 35,56% после обработки 50,11% протоколов

Будет второй тур, но и во втором, однозначно, фашингтон протащит свою марионетку... Интересно, а голоса проголосовавших в России, были учтены?

Валерий Евстафьев

Говорят, чтобы победить, надо набрать более половины голосов, если это так, то говорить о лидерстве еще рано. Если никто не наберет, будет второй тур среди первых двух. Поживем увидим.