Протоиерей Татаринцев: ядерный арсенал приемлемо освящать как оружие сдерживания

Ядерное оружие приемлемо освящать только как гарант мира. Об этом сообщил первый заместитель председателя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Константин Татаринцев, передает РИА Новости.
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