ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Ермакова
    Важно быть материально обеспеченым человеком, финансово не только быть независимым, но и иметь возможность дарить дет...5 правил, чтобы н...
  • Evgeni Velesik
    А я всё думаю, чëй та мне на югах хорошо?Удивительный факт...
  • Владимир Петров
    Жуть. У меня как-то приапизм случался - тоска.Синдром беспокойн...

5 правил, чтобы не стать обузой в старости: бесценные советы Татьяны Черниговской

5 правил, чтобы не стать обузой в старости: бесценные советы Татьяны Черниговской

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году каждый шестой человек на планете будет старше 65 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Ермакова
Важно быть материально обеспеченым человеком, финансово не только быть независимым, но и иметь возможность дарить детям и внукам подарки. И при этом самому/самой хорошо питаться, одеваться, выглядеть. И об этом надо уже в молодости позаботиться, зарабатывать, преумножать свои накопления, грамотно ими распоряжаться. А тот, кто не думал об этом, то конечно, будет тихонечко сидеть в уголке, боясь быть обузой.
Ответить
16 час.
наверх