5 правил, чтобы не стать обузой в старости: бесценные советы Татьяны Черниговской

Лариса Ермакова

Важно быть материально обеспеченым человеком, финансово не только быть независимым, но и иметь возможность дарить детям и внукам подарки. И при этом самому/самой хорошо питаться, одеваться, выглядеть. И об этом надо уже в молодости позаботиться, зарабатывать, преумножать свои накопления, грамотно ими распоряжаться. А тот, кто не думал об этом, то конечно, будет тихонечко сидеть в уголке, боясь быть обузой.