По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году каждый шестой человек на планете будет старше 65 лет.
5 правил, чтобы не стать обузой в старости: бесценные советы Татьяны Черниговской
Комментарии
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Лариса Ермакова
Важно быть материально обеспеченым человеком, финансово не только быть независимым, но и иметь возможность дарить детям и внукам подарки. И при этом самому/самой хорошо питаться, одеваться, выглядеть. И об этом надо уже в молодости позаботиться, зарабатывать, преумножать свои накопления, грамотно ими распоряжаться. А тот, кто не думал об этом, то конечно, будет тихонечко сидеть в уголке, боясь быть обузой.
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