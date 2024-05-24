Как было мило с нашей стороны называть самокаты самокатами ещё до того, как они научились ездить сами!Но мы в них верили и они не подвели.
Самокатчики
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Как было мило с нашей стороны называть самокаты самокатами ещё до того, как они научились ездить сами!Но мы в них верили и они не подвели.
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