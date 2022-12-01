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Правительство России выделит 12,6 млрд рублей на поддержку экспортёров сельхозпродукции

Правительство России выделит 12,6 млрд рублей на поддержку экспортёров сельхозпродукции

Правительство направит 12,6 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей, участвующих в экспортных программах в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

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