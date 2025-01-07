Аналитик Кавулич: слова Трампа о Панамском канале и Гренландии несвоевременны

Американский политолог и научный сотрудник аналитического центра Issue Insight Джон Кавулич заявил, что высказывания избранного президента США Дональда Трампа о необходимости контроля Панамского канала и присоединении Гренландии к Соединенным Штатам несвоевременны.
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