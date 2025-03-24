В Вельске раскрыли убийство супругов 2003 года

Виновник — осуждённый к пожизненному лишению свободы.В ходе расследования было установлено, что 4 декабря 2003 года обвиняемый, находясь в автомобиле, припаркованном у дома по улице Кирова в городе Вельске, вступил в конфликт с 26-летним мужчиной.