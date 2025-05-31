Что такое бенчинг в отношениях и почему лучше сразу выходить из такого союза

Знакомство с понравившимся мужчиной в современном мире — та еще лотерея. Никогда не знаешь, приведет ли оно к браку или же оставит черную дыру в душе, после которой не захочется даже смотреть в сторону сильного пола.
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