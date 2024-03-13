Челябинский губернатор встретился с президентом Федерации баскетбола РФ Кириленко. Фото

Челябинский губернатор 13 марта встретился с президентом Федерации баскетбола РФ Кириленко. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, поводом для визита Кириленко стал старт международного турнира по баскетболу 3×3 на кубок губернатора.
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