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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Дорогая, Бредихина Светлана Владимировна

Дорогая, Бредихина Светлана Владимировна! 💝💝💝 От всего сердца поздравляем Вас с Днём учителя! Ваш труд невозможно переоценить — Вы не только замечательный преподаватель, но и мудрый классный руководитель, который всегда поддерживает, вдохновляет и направляет нас.

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