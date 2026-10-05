Дорогая, Бредихина Светлана Владимировна! 💝💝💝 От всего сердца поздравляем Вас с Днём учителя! Ваш труд невозможно переоценить — Вы не только замечательный преподаватель, но и мудрый классный руководитель, который всегда поддерживает, вдохновляет и направляет нас.
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