В ЕС не смогли согласовать ключевое ограничение против России

В ходе обсуждений 21-го пакета антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) сторонам не удалось прийти к единому мнению для введения полного запрета на въезд в ЕС участникам специальной военной операции (СВО).
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