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Царьград

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Кипшидзе предложил бороться с "крестопадом" на законодательном уровне

Кипшидзе предложил бороться с "крестопадом" на законодательном уровне

Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе высказался о тенденции загадочного исчезновения крестов с изображений церквей в России.

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