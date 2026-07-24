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Царьград

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НГТУ запатентовал решетку для реакторов ледоколов

НГТУ запатентовал решетку для реакторов ледоколов

Специалисты Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева получили евразийский патент на инновационную дистанционирующую и перемешивающую решетку для тепловыделяющих сборок ядерных реакторов.

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