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ФедералПресс

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New York Times: Трамп вынужден отступать под давлением Ирана

New York Times: Трамп вынужден отступать под давлением Ирана

МОСКВА, 8 октября, ФедералПресс. США вынуждены выводить войска с баз на Ближнем Востоке и в Великобритании: война с Ираном, задуманная как демонстрация мощи, обернулась для Вашингтона чередой отступлений.

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