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Госдума защитила имущественные права супругов

Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект, который защищает имущественные права супругов при разводе. Это касается случаев, когда один из супругов только при разводе узнаёт, что второй супруг тайно произвёл отчуждение совместно нажитого имущества.

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