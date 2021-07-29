154 случая коронавируса и 6 смертей зафиксировали в Удмуртии

Лидер по заболеваемости – Ижевск, здесь за сутки заболели 55 человек. Также диагноз подтвердился у 16 жителей Красногорского района, заболели по 9 человек в Глазове и Игринском районе, 8 - в Завьяловском районе, 7 - в Воткинске, 6 - в Алнашском районе, по 4 - в Вавожском и Граховском районах, по 3 - в Можге, Сарапуле, Можгинском, Сарапульском и Шарканском районах, по 2 - в Воткинском, Кизнерском, Киясовском, Селтинском, Сюмсинском, Юкаменском и Якшур-Бодьинском районах, по 1- в Дебесском и Красногорском районах.