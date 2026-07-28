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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Плющев: «Если бы Кузнецов из НХЛ вернулся в «Трактор», спокойно продолжал бы карьеру. Но Женя ошибся, позарился на посулы, в СКА от любви до ненависти был один шаг»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что форвард Евгений Кузнецов ошибся, перейдя в СКА в 2024 году.

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