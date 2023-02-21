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“У Киева своя формула”: Зеленский пренебрежительно высказался о плане Китая мирно урегулировать конфликт на Украине

“У Киева своя формула”: Зеленский пренебрежительно высказался о плане Китая мирно урегулировать конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева своя формула достижения мира в стране. Такое заявление Зеленский сделал после ознакомления с планом Китая о мирном урегулировании военного конфликта на Украине.

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