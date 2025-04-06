Второе дело против Оглоблина не связано с показаниями Шамарина - правоохранители

Второе уголовное дело против генерал-майора Александра Оглоблина, бывшего начальника управления планирования связи Главного управления (ГУ) связи ВС РФ, не связано с показаниями экс-начальника ГУ связи ВС РФ - замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.
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