Politico: конгрессмены США могут рассмотреть вопрос о помощи Украине 2 октября

Вопрос о выделении помощи Украине, не включенной в закон о временном финансировании правительства США, может быть рассмотрен Палатой представителей Конгресса США 2 октября, заявил лидер меньшинства в палате Хаким Джеффрис (Демократическая партия США – прим.
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