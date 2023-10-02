Politico: конгрессмены США могут рассмотреть вопрос о помощи Украине 2 октября

Вопрос о выделении помощи Украине, не включенной в закон о временном финансировании правительства США, может быть рассмотрен Палатой представителей Конгресса США 2 октября, заявил лидер меньшинства в палате Хаким Джеффрис (Демократическая партия США – прим.