А вот так выглядел предыдущий визит Владимир Путина в Северную Корею в 2000 году. 24 года назад он встретился с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Ким Чен Ына.
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А вот так выглядел предыдущий визит Владимир Путина в Северную Корею в 2000 году. 24 года назад он встретился с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Ким Чен Ына.
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