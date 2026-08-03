Российская армия установила контроль над 13 населёнными пунктами в Харьковской области в июле

В июле подразделения Вооружённых сил России установили контроль над тринадцатью населёнными пунктами в Харьковской области, сообщил руководитель местной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев на брифинге.
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