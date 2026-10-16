В ночь на территории гаражного кооператива в поселке Савинском Плесецкого округа огонь полностью уничтожил бокс и автомобиль «ВАЗ», который 15-летний местный житель ранее уже угонял.
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