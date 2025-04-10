О водителях. Наглядная иллюстрация общения с водителями: один рукой в знак приветствия помахал, посигналил, другой предложил кофе угостить и параллельно видосик со мной в водительский чат запилил.
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О водителях. Наглядная иллюстрация общения с водителями: один рукой в знак приветствия помахал, посигналил, другой предложил кофе угостить и параллельно видосик со мной в водительский чат запилил.
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