Премьер-министр Армении на встрече с лидерами ЕС, Германии и Франции на полях саммита Европейского политического сообщества в испанском городе Гранада премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал (в отсутствие Ильхама Алиева) декларацию с признанием площади Азербайджана в границах бывшей советской республике, включающей Нагорный Карабах и стратегически важные анклавы.
Зангезурский коридор между Азербайджаном и Турцией: что может сделать Иран?
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Интересно Пашиняна с его семейством кто вырежет? Турки или свои армяне за предательство своего народа????
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21 час.
jh
jamal haciyev
туркам он не нужен не живой не мертвый
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21 час.
Александр Макеев
Патриоты Армении, если они ещё остались на территории Армении, просто обязаны утилизировать Пашиняна. А кто из его семьи попадётся под руку армянским патриотам, - это дело пятидесятое. 😇
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18 час.
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