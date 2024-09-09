Образцовое сотрудничество: как проходит разработка новой Концепции безопасности Союзного государства

В новой редакции Концепции безопасности Союзного государства будет закреплено положение о совместном противодействии политике США и недружественных стран НАТО и Евросоюза, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
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