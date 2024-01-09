Преображение девочки-альбиноса из Актау умилило пользователей TikTok

Преображение девочки-альбиноса Камилы Калагановой из Актау умилило пользователей TikTok. На видео Камила Калаганова пришла в салон красоты, где ей уложили и покрасили волосы, а также сделали легкий макияж.
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