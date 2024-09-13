Чем опасны новые разновидности «Короны»: в России растет количество заболевших

За последние две-три недели доля новых штаммов COVID-19 увеличилась в 2,5 раза. Эти варианты отличаются мутациями, которые позволяют вирусу успешно укрываться от иммунной защиты и беспрепятственно инфицировать организмы.
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