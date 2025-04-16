Собаки умеют анализировать человеческие разговоры, выяснили учёные

Собаки умеют анализировать человеческие разговоры, выяснили учёныеСовместная работа исследователей из Великобритании (Университеты Линкольна и Сассекса) и Франции (Университет Жана Монне) привела к любопытному результату.
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