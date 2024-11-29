Украинские военные дезертируют целыми подразделениями под Угледаром, что приводит к ослаблению линий обороны и увеличению территориальных утрат, согласно заявлениям командиров и рядовых солдат украинской армии.
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