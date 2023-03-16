Итоги сегодняшнего «Рамштайн – 10»

Остин обсудил с Шойгу падение беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море. Он сказал российскому министру, что США и дальше будут летать там, где позволяют международные законы; ◾️Глава Комитета начштабов ВС США сообщил, что рассчитывает провести беседу с Герасимовым, она уже намечена; ◾️Потеря Бахмута не будет означать поражение Украины, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.