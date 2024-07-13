Какие слушания по тарифам пройдут в июле в Мангистау

В соответствии с требованиями Закона Казахстана «О естественных монополиях», субъекты естественной монополии ежегодно проводят отчеты перед потребителями об исполнении утвержденной тарифной сметы и утвержденных инвестиционных программ, в том числе по итогам первого полугодия 2024 года, передает inAktau.