Какие слушания по тарифам пройдут в июле в Мангистау

В соответствии с требованиями Закона Казахстана «О естественных монополиях», субъекты естественной монополии ежегодно проводят отчеты перед потребителями об исполнении утвержденной тарифной сметы и утвержденных инвестиционных программ, в том числе по итогам первого полугодия 2024 года, передает inAktau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии