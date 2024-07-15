Закрывшей Трампа от стрелка женщиной-секьюрити оказалась русская каратистка из Рязани

В деле о покушении на главного кандидата в будущие президенты США внезапно появился "русский след".Как выяснили СМИ, одной из спасавших от пуль снайпера американского политика и миллиардера девушек-телохранительниц, попавших на фото, которые немедленно облетели весь мир, стала жительница Рязани, переехавшая в США.
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