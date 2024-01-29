Базовый тест по географии: назовите все 10 столиц этих стран, если ваш IQ выше 120

Проверьте себя! фото: Shutterstock/Fotodom.ruЧто может быть проще: знать столицы больших государств, а также всех тех, кто расположен достаточно близко к границам нашей страны? Однако, только 10% могут правильно ответить на этот вопрос.
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