Самый дешевый смартфон Samsung c гарантией 6 лет обновлений и зарядкой как у Galaxy S25: цена и все характеристики Samsung Galaxy A26

Немецкий ресурс WinFuture, за которым стоит известный инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt), полностью рассекретил будущий смартфон Samsung Galaxy A26: есть все характеристики, цена и качественные изображения.
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