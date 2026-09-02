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От школьной травли и съёмок с Брюсом Уиллисом до драмы с Цыгановым: путь Юлии Снигирь

От школьной травли и съёмок с Брюсом Уиллисом до драмы с Цыгановым: путь Юлии Снигирь

Её лицо вы точно видели — будь то в роли императрицы Екатерины II, в экранизации «Мастера и Маргарита» или в кадрах голливудского экшена рядом с Брюсом Уиллисом.

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