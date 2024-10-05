Кошка погибла из-за загоревшихся от обогревателя вещей в квартире в Амурской области

Кошка погибла в квартирном пожаре в Амурской области. Возгорание произошло в амурском селе Чигири. Как сообщила пресс-служба МЧС России 5 октября, девушка ушла на учебу и оставила электрообогреватель включенным.
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