Совладелец DNS предупредил Бакальчук о риске потери Wildberries из-за слияния с Russ

Совладелец DNS Дмитрий Алексеев назвал беспрецедентной ситуацию с Wildberries на фоне конфликта между основателями маркетплейса Татьяной и Владиславом Бакальчук после объявления об объединении Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)