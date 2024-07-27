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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Совладелец DNS предупредил Бакальчук о риске потери Wildberries из-за слияния с Russ

Совладелец DNS Дмитрий Алексеев назвал беспрецедентной ситуацию с Wildberries на фоне конфликта между основателями маркетплейса Татьяной и Владиславом Бакальчук после объявления об объединении Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

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