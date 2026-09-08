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ДумаТВ

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Кара-оол: за каждым финансовым решением стоят возможности для развития страны

Кара-оол: за каждым финансовым решением стоят возможности для развития страны

Заместитель Председателя Государственной Думы Шолбан Кара-оол («Единая Россия») заявил, что за каждой строкой бюджета, каждым расчетом и финансовым решением стоят возможности для развития.

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