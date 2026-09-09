Миронов назвал ложными сообщения о своей болезни

Председатель «Справедливой России» и лидер ее списка на выборах в Госдуму Сергей Миронов прокомментировал сообщения, появившиеся в ряде Telegram-каналов, об ухудшении здоровья.
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