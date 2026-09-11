В Барнауле мошенники похитили 200 тысяч у девушки, желавшей "поправить нос"

Когда пришло время долгожданной операции, "хирург" сказал, что пока нет анестезиолога Мошенники обманули 18-летнюю жительницу Барнаула, которая решила воспользоваться услугами пластического хирурга, найденного в интернете, сообщает алтайское МВД.
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