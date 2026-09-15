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Татар-информ

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В Казани молодые авторы проектов смогут побороться за гранты до 1 млн рублей

В Казани молодые авторы проектов смогут побороться за гранты до 1 млн рублей

Приволжский форум «Конструктив» пройдет в Казани с 11 по 14 октября. В его рамках состоится конкурс «Росмолодежь.

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