Разлив нефтепродуктов в Якутске в акватории реки Лена ликвидировали

Разлив нефтепродуктов ликвидировали специалисты государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) (ГБУ РС (Я)) в акватории реки Лена в Якутске, сообщает 18 мая пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.
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