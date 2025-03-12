Китаянке помогли клонировать любимую собаку

Китайские ученые придумали, как подарить вечную жизнь домашним животным. Жительница Поднебесной потратила 160 тысяч юаней или чуть меньше двух миллионов рублей на то, чтобы клонировать любимого добермана по кличке Джокер.
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