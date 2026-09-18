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Карантинного вредителя обнаружили в 18 тоннах перца из Киргизии на Алтае

Карантинного вредителя обнаружили в 18 тоннах перца из Киргизии на Алтае

С начала года специалисты регионального управления Россельхознадзора зарегистрировали уже 28 случаев обнаружения карантинных объектов В Рубцовском районе сотрудники Россельхознадзора обнаружили карантинного вредителя в партии свежего перца, поступившего из Киргизии.

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