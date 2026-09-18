Карантинного вредителя обнаружили в 18 тоннах перца из Киргизии на Алтае

С начала года специалисты регионального управления Россельхознадзора зарегистрировали уже 28 случаев обнаружения карантинных объектов В Рубцовском районе сотрудники Россельхознадзора обнаружили карантинного вредителя в партии свежего перца, поступившего из Киргизии.