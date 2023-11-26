191K прочитали Чем громче негодует враг, тем больше уверенность в нашей правоте. А вой стоит громкий – после форума «Армия-2023», на котором была представлена выставка трофейной техники надо, издание «Bild» разродилось исключительно истеричной публикацией.
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